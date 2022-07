La monogamia fa male!

Non siamo noi a dirlo, bensì l’autorevole Università dell’East Anglia di Norwich, Regno Unito, che ha studiato vita, morte e miracoli del tribolo delle farine, un minuscolo insetto che infesta farine e similari.

Dividendo in due gruppi gli insetti, uno in cui era praticata forzatamente la monogamia e un altro in cui ognuno poteva accoppiarsi con chi voleva, è emerso che chi è rimasto fedele ha subito un impoverimento genetico.

Ma non solo: modificando le condizioni ambientali, chi non è riuscito a sopravvivere è stato proprio l'insetto costretto ad accoppiarsi sempre con lo stesso o la stessa partner.

Ora lo studio si amplierà ad altre specie animali, come l’uomo, per capire se questa teoria sia applicabile anche a noi.

Va detto, per inciso, che i pinguini imperatori che scelgono un compagno o una compagna per tutta la vita, e molti corvidi, non hanno riscontrato problemi di genetica o di rischio estinzione, ma si potrà dire lo stesso anche per l’essere umano?