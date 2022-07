Sedere ustionato con le salviette antibatteriche

Perché usare la convenzionale carta igienica, quando a disposizione ci sono delle invitanti salviettine umidificate antibatteriche?

Niente di strano in effetti, a patto che le salviettine siano per l’igiene intima e non… per la pulizia del bagno!

Leon Gleed lo ha imparato a care spese sulla propria pelle, anzi su quella del suo sedere.

Il 29enne del Galles meridionale ha iniziato a utilizzarle al posto della carta igienica dopo ogni seduta in bagno: le aveva lasciate la sua ragazza, Sadie Williams, e gli devono essere sembrate perfino utili, considerato che in genere nei bagni inglesi il bidet non esiste.

Dopo alcuni giorni ha iniziato a sviluppare una vistosa irritazione, accompagnata da bruciore intenso e dolore, ed è in quel momento che, controllando bene la confezione delle salviette, ha scoperto una dicitura più che esaustiva: fai brillare il tuo bagno!