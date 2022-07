Se hai questi segni, gli alieni ti hanno rapito

A dirlo è il portavoce di una comunità di presunti rapiti dagli alieni (almeno loro si proclamano così), che ha pensato di raccogliere in una lista tutti i possibili segni rivelatori di un rapimento.

Poiché secondo la teoria comune le menti dei rapiti verrebbero resettate al momento del rilascio, non lasciando alcun ricordo, l’elenco servirebbe a verificare se il rapimento sia avvenuto realmente o sia frutto di fantasia.

Tra i segnali più comuni ci sarebbe l’improvvisa conversione alla religione e l’aumento della spiritualità, ma di contro anche un altrettanto improvviso abuso di sostanze stupefacenti, alcol e cibo.

Bisognerebbe inoltre fare molta attenzione a segni sul corpo come cicatrici, in particolare su polsi, caviglie e schiena, ma anche verificare la presenza di inquietanti oggetti estranei impiantati in zone come il naso, il mento, l’anca o il collo (in questo caso una tac li individuerebbe tutti).