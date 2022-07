Fallo gigante sulla tomba della nonna

Pare sia stato il suo ultimo desiderio, quello di avere sulla tomba un fallo di dimensioni esagerate al posto dei più tradizionali angeli e putti.

Se è vero che tanti vorrebbero essere ricordati una volta morti da più persone possibili, di sicuro il nome della quasi centenaria Catarina Orduña Pérez, grazie alla sua sepoltura non proprio classica, farà il giro del mondo e per diverso tempo.

Con un peso di quasi 273 kg, l’enorme membro in pietra è stato posizionato, non senza fatica e come da sue ultime volontà, in cima alla lapide, quale segno del suo profondo amore e gioia nei confronti della vita.

Descritta come molto all’avanguardia e lungimirante, la signora Catarina è deceduta il 20 gennaio 2021, dopo una vita interamente dedicata alla famiglia, che affettuosamente chiamava "verga".