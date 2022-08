Ama la puzza delle sue ascelle

Lei si chiama Fenella Fox, ha 28 anni, è di Worcester e ha ammesso di non aver più messo un deodorante dopo aver deciso, 5 anni fa, di farsi crescere i peli delle ascelle.

“Ho semplicemente iniziato ad amare l’odore del mio sudore - avrebbe dichiarato - che alimento saltando ogni tanto anche la doccia”.

Fenella, che ha ormai 165mila follower su TikTok, ha guadagnato qualcosa come 350mila euro in un paio d’anni su OnlyFans, proprio per questa sua caratteristica.

Coltiverebbe (a suo dire) un buon odore corporeo stando attenta alla dieta, evitando i profumi e i deodoranti, e non rasando più i suoi peli.

Utenti e fan in delirio, soprattutto quelli che si sono dichiarati feticisti del sudore femminile.

De gustibus…