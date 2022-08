Shopping compulsivo, la colpa è del caffè

Qualcuno si lamenta del vostro shopping compulsivo?

Uno studio svela che la colpa è della caffeina!

Pubblicata sul Journal of Marketing, la ricerca mette in evidenza come oltre ai ben noti effetti collaterali, quali insonnia, eccitazione, irritabilità, la caffeina abbia un ruolo inaspettato nelle persone, rendendole più impulsive e quindi aperte agli acquisti di prodotti futili.

Gli scienziati hanno messo in pratica un esperimento piuttosto bizzarro che ha coinvolto due negozi francesi e un supermercato spagnolo; 300 persone hanno partecipato al test e a metà di esse è stata offerta una tazza di caffè in omaggio, alla restante metà un bicchier d’acqua o un decaffeinato.

I ricercatori hanno quindi monitorato le spese dei partecipanti al test e hanno scoperto che coloro che avevano accettato il caffè extra, avevano speso più denaro nello shopping, con particolare predilezione per gadget, oggetti esteticamente attraenti ma soprattutto totalmente inutili.