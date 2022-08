È morto e lo scopre dal giornale

Morto da ben due giorni, ma lui non lo sapeva.

Patrice Leroi, un abitante di un paese nel nord della Francia, ha appreso dal giornale locale della propria dipartita, e lo stesso hanno fatto, con grande sorpresa, tutti gli amici, i parenti e i conoscenti.

L’uomo, un 57enne che si era sposato da sole due settimane, ha letto del proprio necrologio per due giorni consecutivi, pensando a uno scherzo.

Quando poi la sua novella consorte ha iniziato a ricevere messaggi di condoglianze, fiori e telefonate di cordoglio, ha deciso di contattare il Municipio, scoprendo che in redazione avevano commesso un grave errore di scambio di persona.

Dopo aver chiesto la pubblicazione di una smentita che rincuorasse amici e parenti, l'uomo ha poi appreso che in realtà qualcuno avrebbe chiamato la redazione del giornale per chiedere che venisse pubblicato il suo annuncio di morte, specificando bene nome e cognome: uno scherzo a questo punto davvero macabro, per cui sono scattate le indagini.