Rinoplastica fai da te con la colla

Che ci vuole? Basta avere gli strumenti giusti, seguire un tutorial su YouTube e il gioco è fatto!

Non stiamo ahimè parlando di lavoretti fai da te, bensì di un intervento di chirurgia estetica.

Un uomo brasiliano è finito in ospedale dopo aver tentato di rifarsi il naso utilizzando un po' di colla e seguendo proprio un tutorial.

Il signore di San Paolo ha candidamente confessato ai medici, increduli, di non aver sterilizzato alcun strumento, di non essersi nemmeno infilato i guanti e di aver cercato di chiudere il profondo taglio con una colla super adesiva.

Dopo essere stato curato a causa di una evidente infezione, l’uomo è stato sottoposto a perizia psichiatrica mentre i tutorial che spiegano come auto praticarsi una rinoplastica sono in fase di analisi per una futura rimozione dal web.