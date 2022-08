Lui, lei e l’altra

Lui è troppo pretenzioso a letto e lei che fa? Decide di comprare Dee, una bambola realistica che le assomiglia e che sia in grado di soddisfare gli appetiti sessuali del marito, ravvivando un po’ le cose sotto alle lenzuola.

Char Grey, 23 anni, e il suo fidanzato Callum, 28, hanno presentato Dee su OnlyFans, dove hanno guadagnato fino a 70mila sterline al mese: l’idea era di mostrare sesso di gruppo, ma Char non era troppo convinta sulla scelta delle partner per problemi di gelosia.

Da lì l’idea di una partner surrogata, che stesse al gioco, ma che sostanzialmente non disturbasse troppo l’armonia di coppia.

Costata 1500 sterline, Dee viene trattata come una persona reale, vestita con lingerie, portata addirittura in giro in macchina e accomodata sul divano di fronte alla serie tv preferita dalla coppia.

Il vantaggio, ha sottolineato Char, è che se il fidanzato ha voglia di fare sesso e lei no, si può rifare su Dee, la bambola, senza problemi di gelosie.