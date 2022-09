Mai indossare le scarpe in casa

Qualcuno lo fa già d’abitudine, ma sono in tanti che entrano in casa senza togliersi le scarpe, girondolando per le stanze senza farsi problemi, magari passando anche dal bagno.

Ma cosa pestiamo effettivamente quando camminiamo sui marciapiedi, dentro agli uffici pubblici, sul treno, in metropolitana o sull’autobus?

Il mondo esterno è un brulicare di germi e batteri, siamo così certi di volerli sparpagliare su tutte le superfici di casa nostra?

Pulirsi le scarpe sullo zerbino davanti alla porta di ingresso non è sufficiente e gli studiosi dell’Università dell’Arizona esperti in microbiologia, hanno scoperto che sotto alle suole delle scarpe risiede una carica batterica di 140 volte superiore rispetto a quella che si trova all’interno.

Leila Karimpoor, medico del Providence Saint John’s Health Center ha inoltre dichiarato che lo spazio vitale domestico dovrebbe sempre essere il più pulito possibile.

La soluzione? Semplice, togliersi le scarpe e indossare un paio di comode pantofole.