Lavastoviglie e lavatrice insieme, il contatore si bloccherà

Il nuovo piano UE per tagliare i consumi servirà innanzitutto a indicare una via precisa per raggiungere l’obiettivo di abbassare la potenza dei contatori.

Per il cittadino medio questo si tradurrà nel divieto, in alcune fasce orarie, di utilizzare contemporaneamente due elettrodomestici insieme, come ad esempio lavastoviglie e lavatrice oppure lavatrice e forno.

E questa volta non sarà demandato a ognuno di noi il buon senso, bensì i distributori di energia elettrica opereranno una sorta di blocco per cui sarà di fatto impossibile trovarsi nella situazione di cui sopra: o si fa andare la lavastoviglie, o il forno, o la lavatrice, o l’asciugatrice, e così via.

Si tratterà di un vero e proprio razionamento dell’energia elettrica e, secondo la commissione europea, il taglio alla potenza dei contatori potrete essere fissato inizialmente tra le 18 e le 19.