Fa sesso con il cane, viene evirato

Un uomo di 55 anni si è presentato in ospedale a Castellammare di Stabia con una gravissima infezione ai genitali.

Ricoverato in rianimazione, poi successivamente in urologia, il 55enne è stato infine sottoposto a evirazione parziale per eliminare i tessuti infetti.

Solo in seguito avrebbe spiegato ai medici che la causa della malattia di Fournier che gli hanno riscontrato, è dovuta a ripetuti rapporti sessuali con il proprio cane.

L’uomo, con evidenti problemi psichici, ha rischiato la vita.

L’autoerotismo forse era troppo banale? Pagare una professionista del sesso troppo costoso?

A rimetterci per un po’ è stato il povero cane, ma ora, ridotto nella propria sessualità, sarà l’uomo a cercare di recuperare per lo meno la funzionalità della vescica.

Quando si dice il karma…