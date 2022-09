Gara per chi resta sdraiato più a lungo

A Donja Brezna, nella provincia di Pluzine, Montenegro, si tiene una bizzarra gara che si chiama Lying Down Championship, nata come provocazione da Radoje Blagojevic per combattere, con ironia, lo stereotipo sui montenegrini che li vuole terribilmente pigri.

La gara si svolge all’aperto, su materassini all’ombra di un acero centenario, e prevede che i concorrenti restino sdraiati il più a lungo possibile.

Sono consentiti tablet, libri, cibo, e il bagno ogni 8 ore: per il resto, bisogna rimanere in posizione rigorosamente orizzontale.

Quest’anno a vincere è stato Zarki Pejanovic, che è rimasto sdraiato per ben 60 ore.

Qualcuno riesce a fare di meglio?