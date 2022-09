Parroco chiede offerte più generose

È aumentato tutto, potete donare qualcosina in più?

Questo il discorso fatti ai fedeli da Don Antonio Lucariello, parroco di Carinaro, cittadina in provincia di Caserta, per la prossima festa patronale di Santa Eufemia, che si terrà il 16 di settembre.

Parlando dal pulpito della chiesa, Don Antonio avrebbe motivato la richiesta con il fatto che in generale è aumentato tutto e che, per consentire i festeggiamenti in onore della protettrice del piccolo comune, sarebbe opportuno essere più generosi.

Ovviamente le riprese del suo discorso hanno già fatto il giro del web, suscitando diverse polemiche, anche tra gli stessi cittadini di Carinaro che alla fine, dopo i mugugni, hanno aderito alle richieste di Don Antonio.