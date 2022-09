Le previsioni di Nostradamus per il 2023

Che ci crediate oppure no, scommettiamo che una sbirciatina la darete ugualmente.

Per il 2023 l’astrologo più famoso del mondo per le sue previsioni nefaste, Nostradamus, aveva indicato la morte della regina e l’abdicazione di re Carlo III (ma non disse a chi).

Nonostante Nostradamus sia morto il 2 luglio 1566, le sue previsioni sono tutt’ora analizzate (sono circa 6500) e il 70% di esse si sono avverate.

Nello specifico, per il 2023, ci sarebbero ben 5 previsioni agghiaccianti:

- la guerra in Ucraina, che aveva previsto, diventerà terza guerra mondiale

- La luce cadrà su Marte, interpretata dagli esperti come una possibile presenza umana sul pianeta

P- apa Francesco si dimetterà e al suo posto ci sarà un pontefice malefico

- 7 città montuose saranno distrutte e un terribile giudice giudicherà il popolo



Siete più sollevati, adesso che avete letto queste previsioni?