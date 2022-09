La paura di fare pipì nei bagni pubblici

Si chiama urofobia o sindrome della vescica timida, ed è un disturbo che possiamo aver conosciuto tutti: ti è mai capitato di avere l’urgenza di fare la pipì e di non riuscirla a fare perché nel bagno pubblico sono presenti altre persone?

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, elaborato dall’associazione psichiatrica americana, definisce la paura o fobia specifica, come quella per il sangue, gli aghi o gli animali, come la condizione in cui il soggetto prova una paura sconsiderata, persistente e sproporzionata.

In realtà la paura di urinare in luoghi pubblici potrebbe essere associata a una fobia sociale, che a sua volta rientra nei disturbi di ansia.