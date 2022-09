Il porno fa bene solo alle donne

Lo hanno dimostrato due psicologi svizzeri grazie a uno studio condotto su un campione di 100mila persone.

Secondo i risultati emersi, più gli uomini guardano i film pornografici, e più riferiscono di avere dubbi sulle proprie prestazioni e di soffrire di problemi sessuali, nello specifico di erezione, con conseguente insoddisfazione della propria partner.

Al contrario nelle donne la visione dei porno si traduce in apprendimento in materia di attività sessuale, con un immediato aumento della sensazione di sicurezza nel proporre certi giochi erotici ai partner.

Insomma, sfatando un mito secondo il quale il porno era un ambito prettamente maschile, i due svizzeri hanno sottolineato come in realtà per gli uomini possa essere nocivo, al punto da diminuire autostima e fiducia nelle proprie performance.