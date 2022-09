Musk, 54 satelliti lanciati in orbita

Altri 54 satelliti Starlink della Spacex di Elon Musk, sono stati lanciati da Cape Canaveral, in Florida, dopo 5 rinvii dovuti al maltempo.

Questa sarebbe la 61esima missione completata quest’anno da Elon Musk per riuscire a garantire l’internet globale, mentre per il 2023 è già stata annunciata l’intenzione di arrivare a 100 satelliti, come ha dichiarato pubblicamente Tom Ochinero, vice presidente della compagnia per le vendite commerciali.

La compagnia avrebbe già ottenuto il permesso di poter mettere in orbita un totale di 12mila satelliti, seguiti da altri 30mila.