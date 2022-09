153milioni di tonnellate di cibo sprecate

Pensaci bene quando leggi questa cifra: 153milioni di tonnellate di cibo ogni anno vengono sprecate nell’Unione Europea.

E quel che è peggio, oltre al fatto che di contro esistono paesi dove la gente muore di fame, è che questo numero è aumentato di ben il doppio rispetto alle precedenti stime.

Per un valore di 143 miliardi di euro, i 27 paesi della UE si trovano a buttare nella pattumiera più di quanto importano a livello di derrate alimentari (15 milioni di tonnellate in più), spesso già a monte della filiera (come nelle aziende agricole) o subito dopo, nelle industrie di trasformazione.

Una situazione decisamente grave se si pensa all’attuale crisi alimentare ed energetica, oltre che alla scarsa reperibilità di alcune materie prime, basti nominare grano, mais e semi di soia.

Secondo gli esperti economisti, le responsabilità in questo caso non vanno cercate solo nei consumatori, ma anche nell’industria agroalimentare, dove lo spreco risulta essere più vantaggioso rispetto all’efficienza produttiva.