Pollo allo sciroppo, ultima follia su TikTok

Ricetta non solo disgustosa, ma anche pericolosa, quella del pollo cucinato con il Nyquil, uno sciroppo contro la tosse, raffreddore e sintomi influenzali, a base di paracetamolo, destrometorfano e doxilamina.

La sfida, una delle tante che partono da TikTok, sarebbe stata lanciata oltre un anno fa, con un video postato da un utente che friggeva due petti di pollo con lo sciroppo e li girava niente meno che con una piastra per capelli.

Nonostante il video sia stato rimosso, a distanza di un anno è tornato a far parlare di sé, tanto da far intervenire la Food and Drug Administration, l’agenzia del farmaco statunitense, sui rischi che un comportamento di questo tipo comporterebbe: far bollire un farmaco può renderlo infatti molto concentrato e modificarne le proprietà, senza considerare l’inalazione dei fumi.