Tutti (i ricchi) nel bunker!

A che ora è la fine del mondo?

Per J.F. Cole, 66enne che ha fondato la Safe Haven Farms, un complesso di massima sicurezza per sopravvivere, poco importa, tanto sia lui che i suoi clienti saranno pronti.

Cole infatti offre, alla modica cifra di base di 3 milioni di euro, alloggi in due fattorie che lui ha immaginato come una comunità agricola per una ristretta élite di persone.

Per scappare dagli orrori del mondo con stile c’è anche la Rising S Company, con sede in Texas, che per 9,6 milioni di dollari mette a disposizione una serie di bunker di lusso in una località segreta, assolutamente autosufficienti e con tanto di optional di tutto rispetto, come piste da bowling, piscine, e porte resistenti ai proiettili.

La società californiana Vivos pubblicizza rifugi sotterranei per ricchissimi, mentre la ceca Oppidum è già stata classificata al top per il più grande bunker per miliardari del mondo.

All’orizzonte spuntano anche gli yacht di lusso, promossi come una sorta di Arca di Noè per pochi: basti pensare al superyacht commissionato da Jeff Bezos, che ha aggiunto al progetto un secondo yacht, più piccolo, per ospitare il suo elicottero.

E noi poveracci?