Guida per 16km in retromarcia

Nuovo record mondiale per la più lunga distanza percorsa in retromarcia in meno di 30 minuti per 16km e 140 metri, stabilito da un uomo di 35 anni nello stato indiano del Tamil Nadu.

L’impresa, registrata durante un evento che si è svolto presso la tangenziale di Edappadi, è stata compiuta da Chandramouli, che pare si sia allenato duramente per migliorare le performance dello scorso anno, di 14,2 km, di Tesson Thomas, nel Pathanamthitta, Kerala.

Il record della distanza più lunga in assoluto percorsa in retromarcia rimane in realtà quello realizzato nel 1984, quando Brian Keene e James Wright, statunitensi, guidarono la loro Chevrolet per 14.534 km in retromarcia in 37 giorni, attraversando ben 15 stati americani e alcune zone del Canada.