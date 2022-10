Perché le Bic hanno il buco?

Qualcuno non ci ha mai fatto caso, ma scommettiamo che in tanti si saranno chiesti perché una delle biro più famose al mondo ha un buco nel tappo.

Nel corso degli anni c’è stato chi ha azzardato una risposta molto semplice e legata al flusso dell’inchiostro: il foro del tappo favorirebbe una migliore performance dell’inchiostro contenuto dentro alla penna.

Ebbene, chi ha sempre pensato così, ha sbagliato!

Il buco è una caratteristica fondamentale per la sicurezza: in caso di accidentale ingestione, il cappuccio potrebbe ostruire le vie aeree ma non con un apposito foro che consenta la respirazione.

Lo sapevate?