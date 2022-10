Legalizzato il compostaggio umano

Niente più bare nei cimiteri o ceneri sparse al vento: in California il governatore Gavin Newson, democratico, ha firmato una nuova legge per rendere legale, a partire dal 2026, la possibilità di utilizzare i resti umani per farne materiale organico.

I resti del defunto, secondo questo nuovo procedimento, verranno messi in un contenitore di acciaio grande 2 metri e mezzo e coperto di materiale organico biodegradabile, come paglia, legno, erba, per favorirne la decomposizione.

Dopo circa 30 giorni, a completamento del processo di decomposizione ecologica, ogni corpo umano sarà in grado di produrre un composto sufficiente a coprire circa 30 metri quadrati di terreno; i parenti potranno utilizzarlo a piacere nel proprio orto o giardino, o addirittura donarlo.