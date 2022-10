Preservativo per tenere il microfono asciutto

Durante il passaggio dell’uragano Ian in Florida, ci sono state decine di giornalisti che hanno fatto la telecronaca dell’evento, spesso in condizioni disastrose.

Ma Kyla Galer, giornalista della NBC2, non si è fatta cogliere in fallo e durante un collegamento, pur di non bagnare il microfono, ha utilizzato con nonchalance quello che ha tutti è parso un preservativo.

L’immagine è diventata presto virale e la giornalista su Instagram ha confermato che si trattava effettivamente di un profilattico: cosa non si fa per tenere asciutta l'attrezzatura!!!