Simula il suo funerale per festeggiare il compleanno

Cosa c’è di meglio per il proprio compleanno, che simulare il proprio funerale?

Una donna ha ricreato le proprie esequie in occasione della sua festa di compleanno: ogni invitato si è presentato vestito di nero, portando candele accese in mano e lei, giusto per entrare nella parte, si è fatta trovare in reggicalze dentro alla bara, da dove è uscita simulando una resurrezione.

La festa, o meglio il funerale, è proseguita in strada, con un corteo che seguiva un’auto con la bara sul tettuccio e la festeggiata, o la defunta, camminava davanti a tutti con un mazzo di fiori.

Al termine ha letto ovviamente il proprio testamento e ha distribuito santini con foto ricordo; inutile dire che la torta era a forma di lapide con data di nascita e data di morte.

Il video che poi la donna ha postato su TikTok ha registrato oltre 1,8 milioni di visualizzazioni.