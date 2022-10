Trova le differenze, ma nessuno ci riesce

Il rompicapo che ha fatto impazzire migliaia di utenti Twitter è stato pubblicato dal Baltimore Sun e si tratta del classico gioco “trova le differenze”, dove viene richiesto di individuare le discrepanze tra due immagini.

In questo specifico caso in molti si sono cimentati per trovare le dieci differenze nella vignetta del Baltimore, ma nessuno ci è riuscito.

La soluzione, inaspettata, è arrivata dalla stessa redazione, che ha chiesto scusa a tutti i propri lettori ammettendo candidamente di aver pubblicato, per errore, due immagini esattamente identiche.