Ricattati per aver visitato siti porno

Sono diverse le persone ricattate via mail a Sulmona, in provincia de L’Aquila, per aver visitato siti porno e immortalati in momenti di piacere privato.

Il ricatto è avvenuto ai danni di assidui frequentatori di siti hot, tra cui molti giovanissimi, ai quali è stato intimato di versare 1200 euro su un portafoglio bitcoin al fine di non vedere on line le proprie foto personali in atteggiamenti intimi.

I malcapitati si sono rivolti alle forze dell'ordine denunciando il fatto (ed evitando di pagare).