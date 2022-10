Barboncino acquista 70euro di porno

Brutta disavventura per l’americano Thomas Barnes, proprietario di un barboncino decisamente burlone, che si è visto recapitare una bolletta da 70 euro per l’acquisto di film porno che, a suo dire, non avrebbe mai acquistato.

Pare infatti che Marino, il barboncino, zampettando con il telecomando lasciato inavvertitamente sul divano, sia riuscito a sottoscrivere nientemeno che un abbonamento a Hustler, il canale tv premium pornografico.

L’uomo ha cercato, spiegando l’accaduto, di annullare l’acquisto, ma senza riuscirci.

Nonostante infatti un operatore gli avesse confermato di aver proceduto all’annullamento, si è accorto che il canale risultava ancora attivo; tutta la vicenda si è conclusa con una discussione, il mancato pagamento e l’interruzione dell’intero servizio.