Si fa impiantare un terzo seno

No, non è per essere più attraente, bensì tutt’altro!

Jasmine Tridevil, nome social di Alisha Hessler, ha dichiarato di aver pagato migliaia di euro per convincere un chirurgo estetico a impiantarle un terzo seno, affinché potesse (a suo dire) risultare poco attraente per gli uomini.

Simile al personaggio che forse in tanti ricordano nel film del 1990 Total Recall con Arnold Schwarzenegger, la donna ha ammesso che è stato molto difficile trovare qualcuno che esaudisse il suo desiderio e di aver consultato ben 50 chirurghi prima di trovare quello accondiscendente (che l’ha comunque operata dopo averle fatto firmare un accordo di non divulgazione).

L’impresa le ha procurato diversi guai, come un clamoroso voltafaccia da parte della madre e di tutta la sua famiglia in generale.

Non contenta, ha poi chiesto a un tatuatore di tatuarle un’areola sul nuovo seno.

Quanto agli uomini, ha dichiarato che da quando ha tre seni è diventata molto più appetibile, nonostante l'intenzione fosse esattamente il contrario.