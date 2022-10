Il partito della birra

Si chiama Bier Partei, è nato come progetto satirico, ma ora è in corsa alle elezioni che si terranno oggi in Austria.

Il movimento birricratico, così si fa chiamare, intende instaurare una vera e propria birrocrazia dove il potere proviene, manco a dirlo, dalla birra.

Il leader del movimento, Marco Pogo, alias Domink Wlazny, ambisce a diventare addirittura presidente della nazione.

Nel suo programma elettorale, impossibile non citare la realizzazione di una fontana dove zampillerà birra nel centro storico di Vienna, l’abolizione delle tasse sulle bevande nei bar e nei ristoranti, e la fornitura mensile di un barile di birra a tutte le famiglie (50 litri per adulto e 20 per bambino).

E chi non lo voterebbe?