Scambia le coppe del reggiseno per due ciotole

Sicuramente sono molti gli uomini a non capire completamente le complessità degli accessori del mondo femminile, tipo questo signore, che ha utilizzato due coppe dell’imbottitura del reggiseno come ciotole per gli snack.

A mostrarlo con un filo di imbarazzo è stata la figlia, inviata a un pranzo di famiglia durante il quale il padre, con nonchalance, ha presentato degli stuzzichini dentro alle sue imbottiture del costume da bagno lasciato in casa durante la scorsa estate.

Una volta fatto notare il misunderstanding, l’uomo ha finto di sapere benissimo cosa stesse utilizzando e di essersi volutamente burlato della figlia per godersi la reazione.