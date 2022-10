Il lavoro più spaventoso del mondo

Se per caso non siete deboli di cuore e state cercando un lavoro, le attrazioni Dungeon di Londra, York, Edinburgo e Blackpool stanno cercando una persona coraggiosa che si unisca al team.

L’inserzione avverte che si tratta del lavoro più spaventoso del mondo, ovvero del ruolo di tester delle attrazioni più terrificanti, affinché siano garantite urla e adrenalina nel pubblico.

Come si effettua il colloquio?

Ovviamente vivendo tutti gli spettacoli cruenti messi in programma per Halloween: uno a Edinburgo, dove i visitatori saranno immersi in una tradizionale festa del raccolto celtica in occasione della quale il confine tra vivi e morti diventerà più labile, a Londra, all’interno di uno degli edifici più infestati della città, al 50 di Berkley Square, a York, dove si terrà una seduta spiritica in cui verranno evocati spiriti maligni, e infine a Blackpool, dove la protagonista sarà niente meno che la signora Morte.