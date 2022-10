Citroen, un mutuo per pagare l’auto

L’idea della Citroen, celebre casa automobilistica ora facente parte del gruppo Stellantis, deriva dall’intento di promuovere l’acquisto di nuove auto senza troppe ansie e, considerando che la vita media di un veicolo si è allungata parecchio, la soluzione di un contratto di leasing che duri anche 15 anni, quasi quanto un mutuo, non sembra così fuori luogo.

Ovviamente le auto che potranno essere acquistate con questa modalità dovranno avere particolari programmi di manutenzione, in modo da favorire non solo le buone condizioni del mezzo, ma anche di riciclare i ricambi in un’ottica di sostenibilità.