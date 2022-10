Lucifero, Cletus e L’Oreal i nomi peggiori per bambini

A cadenza ci aggiornano sul peggio del peggio in fatto di nomi dei bambini delle nuove generazioni e il sito per genitori Emma’s Diary ha pubblicato i più terribili, gli improbabili, quelli che insomma, non si possono sentire!

In cima alla lista si leggono nomi come Cletus, Danger, L’Oreal, Lucifero, Elizabreath e Spartacus, ma anche Jedi, Anus, Chardonnay e Ispettore.

L’elenco dei nomi ha suscitato pareri discordanti: tra i commenti ricevuti, ci sono stati quelli di coloro che non solo trovavano assolutamente belli i nomi bocciati, ma che ammettevano di averli già scelti per i propri figli.