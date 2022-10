Incide sulle Bic la soluzione dell’esame

Chi non ha mai copiato agli esami?

Ma soprattutto, chi non ha mai riportato sulle mani, sulle braccia o in foglietti abilmente nascosti in tasca la soluzione di certe prove scritte?

Yolanda De Lucchi, una docente di diritto processuale dell’Università di Malaga, ha recentemente pubblicato su Twitter quanto sequestrato a uno studente nel corso di un esame universitario: su una dozzina di comuni penne Bic, il ragazzo aveva inciso minuziosamente gli argomenti da copiare all’esame.

Ebbene, nonostante vi sembri un’idea geniale seppur laboriosa, lo studente è stato scoperto e allontanato.

Le penne sono state sequestrate e sono rimaste per molti anni in un cassetto, fino a quando la docente non le ha recuperate e fotografate.