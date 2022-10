Fa sesso orale all’autista e le tolgono la patente

Lela Jane Joseph non era alla guida dell’auto che ha provocato un incidente, ma era al fianco dell’autista, a cui stava provocando del sesso orale.

Apparsa di fronte alla corte distrettuale di Whanganui in Nuova Zelanda con l’accusa di guida pericolosa indiretta, si è vista togliere la patente. Ma non solo.

La Joseph in pratica era sul sedile del passeggero, china su Andre Teka che, visibilmente ubriaco, andava a schiantarsi contro un altro veicolo, per fortuna senza conseguenze letali per nessuno; all’arrivo delle forze dell’ordine la donna ha tentato la fuga, per poi essere riacciuffata e sottoposta a etilometro, rivelando un tasso alcolemico nel sangue ben al di sopra del consentito.

A causa del suo comportamento inappropriato su un veicolo in movimento, della fuga dopo un incidente e dello stato di ubriachezza, oltre alla patente le sono state imposte 40 ore di lavoro comunitario e 12 mesi di controllo, più una multa salatissima.

Insomma, un pompino costato davvero molto caro.