Musk lancia il profumo capelli bruciati

Dopo le Tesla, SpaceX e HyperLoop (il sistema di trasporto pubblico sotterraneo elettrico ad alta velocità), avevamo davvero bisogno di un profumo che si chiama capelli bruciati a firma Elon Musk?

Presentato in una bottiglietta rossa fiammante sul sito The Boring Company (ovvero una delle tante società del multimiliardario), Burnt Hair (letteralmente capelli bruciati), viene venduto a 100 dollari con lo slogan “l’essenza del desiderio ripugnante”.

Quella che sembra una provocazione, in realtà è una campagna di lancio di tutto rispetto che ha già venduto qualcosa come 10mila bottigliette (fino ai primi mesi del 2023 il profumo non sarà prodotto).

Qualcuno forse non è a conoscenza che tempo fa era uscita la Tequila, sempre a marca Elon Musk, ma questa novità del profumo sembra aver spopolato: pare addirittura che 24 venditori su eBay abbiano già messo il profumo a 1000 dollari (e il problema, come sempre, è di chi lo compra!).