Horror americano fa svenire gli spettatori

Non è la prima volta che alla proiezione di un horror ci siano malesseri o addirittura svenimenti in sala: era successo ad esempio con la prima dell’Esorcista.

In questo caso si parla di Terrifier 2, in programmazione a breve anche nel Regno Unito, dove è stato lanciato il trailer con alcune avvertenze rivolte agli spettatori più sensibili, a causa della violenza di alcune scene.

Il film è incentrato su un personaggio di nome Art the Clown, che impazzisce per dare la caccia a due ragazzini; di per sé una trama quasi ovvia e scontata, ma i contenuti cruenti e molto brutali hanno provocato diversi malori, tra cui perdita dei sensi e vomito.