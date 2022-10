Sente Dio dopo gli antibiotici

Dopo una cura a base di antibiotici a causa di una brutta polmonite, un uomo di 50 anni ha iniziato a sentire Dio, sperimentando vere e proprie allucinazioni psichedeliche.

In particolare il cinquantenne, che non aveva mai assunto antibiotici prima di quell’infezione batterica, ha avuto sbalzi di umore, irritabilità e sensazioni di morte, appena prima di udire voci che ovviamente non c’erano e che lui avrebbe individuato come la voce di Dio.

Il suo caso, descritto sulla rivista BMC Psychiatry come raro esempio di antibiomania, è stato risolto con comuni farmaci ansiolitici.