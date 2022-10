Si tatua un righello per misurare il pene dei suoi partner

Perché mai un’avvenente 34enne dovrebbe tatuarsi un righello sull’avambraccio?

Per misurare il pene dei suoi partner, ovvio!

Tracy Kiss, giovane mamma single, non ha fatto misteri sul suo nuovo tatuaggio con familiari e amici: sta cercando un boy friend che sia all’altezza e l’unico modo per verificarne la virilità, secondo lei, è misurandola.

Il righello che si è fatta tatuare sull’avambraccio in realtà è molto discreto, non ha numeri ma lei, con un solo colpo d’occhio, è in grado di capire di quanti centimetri è dotato il partner del momento.

Tracy ammette di avere un grande appetito sessuale e che le dimensioni, per soddisfare la sua libido, sono assolutamente fondamentali.