Cringe, boomer, trigger: il nuovo slang

Sapete esattamente cosa significano queste parole?

Cringe, boomer, snitchare, crush, triggerare, shippare: scommettiamo di no, o per lo meno non tutte.

Questi termini rappresentano il nuovo vocabolario della nuova generazione, composta da milioni di ragazze e di ragazzi, che ammettono da usare quotidianamente in conversazioni e chat.

I risultati di una ricerca condotta da skuola.net su 2500 giovani tra gli 11 e i 25 anni, hanno stabilito che il 36% di essi utilizza neologismi spesso, il 23% molto spesso e il 23% addirittura sempre.