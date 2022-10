Nasce il primo sindacato degli influencer

Si chiama Assoinfluencer ed è il primo sindacato italiano che rappresenta ufficialmente gli influencer e i content creator, come gli youtuber, i podcaster, gli streamer, gli instagrammer e i cyberatleti: insomma un esercito di 350mila persone solo in Italia, per un valore stimato di mercato pari a 280milioni di euro.

Per la prima volta questa nuova categoria di professionisti che operano nel mondo del marketing e della comunicazione, ancora priva di una legislazione specifica sia dal punto di vista fiscale che dei compensi, viene rappresentata da un’associazione sindacale, che mira, tra le altre cose, a definire un quadro giuridico pressoché assente.

L’associazione, priva di scopo di lucro, è stata inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’elenco delle associazioni professionali.