Bonus funerale

No tranquilli, ancora non esiste, ma a Napoli hanno messo le mani avanti, anticipando un eventuale provvedimento del prossimo governo, dedicato ai costi (elevatissimi) per sostenere un funerale.

Una ditta di onoranze funebri di Casoria ha affisso dei cartelloni pubblicitari dove promuove un bonus di 650 euro destinato a famiglie che vivono sotto la soglia dei 30mila euro all’anno (certificati ISEE), e in pieno spirito partenopeo non manca il cornetto rosso scaccia iella.

La ditta, specifica, offre i suoi servizi non solo agli abitanti di Casoria ma a quelli di tutti i comuni d'Italia.