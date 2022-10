Amazon contro recensioni false

Amazon ha depositato in Italia la prima denuncia penale, a livello europeo, contro le recensioni false rilasciate in cambio di denaro o prodotti gratuiti, e in Spagna la prima causa civile.

Insieme ad altre 10 nuove azioni legale avviate di recente negli Stati Uniti, il colosso vuole individuare e bloccare i broker di recensioni fasulle e tutti quegli operatori che attualmente gestiscono oltre 11mila siti web e gruppi social.

In Italia il broker individuato avrebbe creato un networking di persone disposte a comprare prodotti sulla piattaforma e pubblicare recensioni a 5 stelle in cambio di un rimborso completo degli acquisti.