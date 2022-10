Si spoglia e suona il piano con il pene

Esibizione choc per Jordan Gray, il comico transgender che si è spogliato completamente in diretta per suonare la tastiera con il suo pene.

Si è scatenato immediatamente il putiferio, tra gente che ha applaudito alla performance per il coraggio e l’estro creativo di Gray, e chi invece si è sentito indignato da una prestazione di dubbio gusto che sarebbe andata eccessivamente “oltre”.

Gray, andato in onda su Channel 4 della BBC, rischia ora una pesante sanzione insieme alla trasmissione.