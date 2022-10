Su TikTok si finge morto per 321 giorni, durante i quali il 4enne si è immortalato (è il caso di dirlo) in posizioni diverse e in contesti differenti: a faccia in giù su un prato, riverso su un marciapiede o sulle sponde di un fiume, con il sole o il temporale.

La sua costanza è stata premiata: dopo 321 giorni Josh Nalley, originario del Kentucky, è stato notato e contattato per interpretare un corpo senza vita in una delle prossime puntate di CSI Vegas, in onda sulla CBS.