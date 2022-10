Le suore che coltivano cannabis

Le loro coltivazioni si estendono a vista d’occhio, quindi nulla di nascosto, e si trovano nella contea di Merced, in California, dove la cannabis è illegale, eppure, per le suore della valle, la legge fa finta di nulla.

La comunità delle sorelle capeggiata da Suor Kate, da alcuni anni sfida proprio le leggi della contea in tema di legalizzazione della marijuana, che in California è lecito consumare dal 1996, ma dove in diverse città viene tollerata anche la produzione.

Le suore, che sperano di farne un business oltre che di rendere legale la coltivazione, hanno affermato che gli sceriffi sanno ma fanno finta di nulla.