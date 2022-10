A causa dei suoi 25cm nessuno fa sesso con lui

Quando si ha un pene che rappresenta un settimo della propria altezza, non è detto che si conduca una vita così felice.

Joe, un ragazzo che è stato intervistato in una nota trasmissione televisiva inglese per le dimensioni del suo pene, spiega che molte ragazze, una volta calate le braghe, si sarebbero spaventate a morte, mandandolo in bianco.

Il titanico membro del ragazzo, oltre a essere lungo, è largo quanto un avambraccio, ed è forse più questo aspetto che fa temere il contatto intimo.

Joe, che indossa mutande particolare per contenere tutta la sua mascolinità, ha dovuto rinunciare a un lavoro, dopo che durante il colloquio qualcuno degli esaminatori ha pensato che avesse una prodigiosa erezione (quando in realtà era solo il suo ingombrante pene a riposo che si intravvedeva dai pantaloni dell’abito indossato).