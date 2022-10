Il dito medio è un antidolorifico naturale

Lo hanno provato alcuni studiosi attraverso test in cui hanno partecipato numerose persone: fare il dito medio, così come gestualizzare le imprecazioni e gli insulti, aumenterebbe la tolleranza al dolore e diminuirebbe la percezione del malessere.

I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi e tutti sono stati invitati a immergere la mano in una bacinella colma di acqua ghiacciata; al primo gruppo è stato chiesto di fare il dito medio e gridare parolacce, al secondo gruppo invece di sollevare in aria il dito indice e pronunciare parole neutre.

Il risultato?

Coloro che hanno fatto parte del primo gruppo hanno resistito maggiormente al dolore provocato dall’acqua gelida!

Gli studiosi hanno precisato che infrangere un tabù, come quello di fare il dito medio in pubblico, e lasciarsi andare a sconcezze e volgarità, sono a tutti gli effetti degli antidolorifici naturali.